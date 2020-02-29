"Проглоти и забудь": в животе дагестанца нашли две столовые ложки

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:37:31+03:00

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Врачи Республиканской клинической больницы нашли в животе 23-летнего жителя Махачкалы две столовые ложки. Он говорит, что съел их четыре месяца назад, передает пресс-служба Минздрава Дагестана.

А как все было? Парень обратился к врачам на острую боль в животе. Не мог понять, что же он такое съел. Но после похода к рентгенологу вспомнил - съел ложку. Снимки показали, что столовый прибор застрял в двенадцатиперстной кишке.

minzdravrd Снимки ложек в животе

Врачи решили не резать по живому, а вытащить ложку через рот, введя пациента наркозом в сон. Во время операции медиков ждал еще один сюрприз - в животе нашли еще одну ложку, скрученную и переломленную. Целый и деформированный столовые приборы сцепились, и это облегчило операцию для врачей.

По признанию пациента, ложки он проглотил четыре месяца назад. А зачем - объяснять не захотел. Но за это время столовые приборы успели изрядно поржаветь, у пациента образовался язвенный дефект без перфорации. Сейчас он лежит в больнице, лечится. Прогнозы врачей вполне оптимистичные.

ИСТОЧНИК KP.RU