"Проглоти и забудь": в животе дагестанца нашли две столовые ложки
Врачи Республиканской клинической больницы нашли в животе 23-летнего жителя Махачкалы две столовые ложки. Он говорит, что съел их четыре месяца назад, передает пресс-служба Минздрава Дагестана.
А как все было? Парень обратился к врачам на острую боль в животе. Не мог понять, что же он такое съел. Но после похода к рентгенологу вспомнил - съел ложку. Снимки показали, что столовый прибор застрял в двенадцатиперстной кишке.
Врачи решили не резать по живому, а вытащить ложку через рот, введя пациента наркозом в сон. Во время операции медиков ждал еще один сюрприз - в животе нашли еще одну ложку, скрученную и переломленную. Целый и деформированный столовые приборы сцепились, и это облегчило операцию для врачей.
По признанию пациента, ложки он проглотил четыре месяца назад. А зачем - объяснять не захотел. Но за это время столовые приборы успели изрядно поржаветь, у пациента образовался язвенный дефект без перфорации. Сейчас он лежит в больнице, лечится. Прогнозы врачей вполне оптимистичные.
ИСТОЧНИК KP.RU