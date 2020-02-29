2020-02-29T11:33:19+03:00
Общество

Суд принял иск вдовы Кобзона к "шубному королю" Ставрополья на 1,6 млрд

Вагиф Пейсахов проиграл деньги певца в покер
Антон ШАПОВАЛОВ
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Нинель КобзонНинель КобзонФото: Борис КУДРЯВОВ
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Нинель Кобзон, вдова великого певца, через Арбитражный суд Ставропольского края требует обанкротить компании местного предпринимателя Вагифа Пейсахова. До кончины Иосиф занял бизнесмену 1,6 миллиарда рублей, а тот проиграл все в покер. Денег, которыми можно было бы погасить должок, не было - и Пейсахова посадили.

Теперь суд может наказать бизнесмена, закрыв его предприятия. Иск от Нинель появился ещё в прошлом году, но в Арбитражном суде Москвы. Что не совсем правильно - дело жителя Ставрополя, которого хотят обанкротить, должны рассматривать в его родном городе. Из российской столицы дело перенесли в столицу краевую.

И Арбитражный суд Ставропольского края принял иск и возбудил по нему производство.

Пейсахов не раз занимал у Кобзона, но до этого бизнесмен всегда возвращал деньги вовремя и в полном объеме. Последнюю сумму - 25 миллионов долларов - Иосиф Давидович давал уже без расписки.

В 2016 году Пейсахова признали виновным в нарушении статьи "мошенничество в особо крупном размере" и посадили на шесть лет. Вдова певца пытается все-таки вернуть деньги: обанкротив бизнесмена, она получит всю его собственность в счет долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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