Суд принял иск вдовы Кобзона к "шубному королю" Ставрополья на 1,6 млрд
Нинель Кобзон, вдова великого певца, через Арбитражный суд Ставропольского края требует обанкротить компании местного предпринимателя Вагифа Пейсахова. До кончины Иосиф занял бизнесмену 1,6 миллиарда рублей, а тот проиграл все в покер. Денег, которыми можно было бы погасить должок, не было - и Пейсахова посадили.
Теперь суд может наказать бизнесмена, закрыв его предприятия. Иск от Нинель появился ещё в прошлом году, но в Арбитражном суде Москвы. Что не совсем правильно - дело жителя Ставрополя, которого хотят обанкротить, должны рассматривать в его родном городе. Из российской столицы дело перенесли в столицу краевую.
И Арбитражный суд Ставропольского края принял иск и возбудил по нему производство.
Пейсахов не раз занимал у Кобзона, но до этого бизнесмен всегда возвращал деньги вовремя и в полном объеме. Последнюю сумму - 25 миллионов долларов - Иосиф Давидович давал уже без расписки.
В 2016 году Пейсахова признали виновным в нарушении статьи "мошенничество в особо крупном размере" и посадили на шесть лет. Вдова певца пытается все-таки вернуть деньги: обанкротив бизнесмена, она получит всю его собственность в счет долга.
ИСТОЧНИК KP.RU