На Ставрополье рассказали, почему молодежь стала позже вступать в брак

3 Март 2020 2020-03-03T13:33:39+03:00

О том, какой же идеальный возраст для создания семьи, до сих пор остается спорным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прошлом году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона

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Республики Северного Кавказа вошли в список регионов, жители которых меньше всего создают браков.

Не спеши жениться: жители Северного Кавказа стали позже вступать в брак 00:00 00:00

Так, по итогам 2019 года на последних местах в рейтинге краев и областей России, который показывает соотношение числа зарегистрированных браков к численности населения, оказались Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

Например, на тысячу человек населения в Ингушетии создано 3,9 брака, в Дагестане и Северной Осетии — по 4,5, в Карачаево-Черкесии — 4,6, при этом, что в среднем по России заключалось 6,3 брака на тысячу человек.

Между тем 10 лет назад этот средне-российский показатель равнялся 8,46.

О том, почему у молодежи нашего региона изменилось отношение к браку «КП-Северный Кавказ рассказала психолог Ставрополя Валентина:

- В последнее время мы из каждого утюга слышим, что не стоит покупать в ипотеку жилье, не стоит привязываться к определенному месту жительства. Надо жить легко, в свое удовольствие. Мне кажется, это не совсем те стандарты, которые нужны нашей молодежи.

Однако, как показывает статистика, молодым жителям Северного Кавказа такая тенденция по душе. О том, какой же идеальный возраст для создания семьи, до сих пор остается спорным.

- Нет определенного возраста, чтобы сказать, что именно тогда пора выходить замуж или жениться. Для каждого человека он свой. Самое главное, чтобы они четко понимали, что идут на осознанный шаг, - считает психолог Валентина.

В пресс-службе краевого управления ЗАГС «КП-Северный Кавказ» рассказали, во сколько ставропольцы обычно выходят замуж и женятся.

В прошлом году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона.

Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15 615 новых семей. Причем для 13 тысяч ставропольцев – брак был первым.

ИСТОЧНИК KP.RU