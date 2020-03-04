На Ставрополье мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T10:26:21+03:00

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Инцидент произошёл в сентябре 2019 года в Буденновске. Там 36-летняя беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре. Будущая мать разместила объявление в одной из социальных сетей в интернете.

Жительница Ставрополья прочла его и сообщила об этом в правоохранительные органы. Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года горе-мать продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей женщине, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми». Собранные материалы направили прокурору для утверждения обвинительного заключения сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что 29-летняя мать из Новопавловска пыталась продать новорожденного сына за 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU