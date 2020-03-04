На Ставрополье мать пыталась продать новорожденную дочь за 440 тысяч рублей
Инцидент произошёл в сентябре 2019 года в Буденновске. Там 36-летняя беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре. Будущая мать разместила объявление в одной из социальных сетей в интернете.
Жительница Ставрополья прочла его и сообщила об этом в правоохранительные органы. Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года горе-мать продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей женщине, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми». Собранные материалы направили прокурору для утверждения обвинительного заключения сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что 29-летняя мать из Новопавловска пыталась продать новорожденного сына за 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU