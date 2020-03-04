На Ставрополье голодные волки вышли к людям в город

4 Март 2020 2020-03-04T10:38:14+03:00

Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания [видео]

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Жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе краснокумских мостов.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на жителей ставропольского села Каясула напали волки. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всех их с травмами и разными укусами госпитализировали в больницу.

В Георгиевске завелись волки.

Тогда была версия, что агрессия напавших хищников может быть связана с заболеванием бешенства. В местах, где произошли нападения на четырех жителей Нефтекуского округа, раскладываются препараты для вакцинации диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU