2020-03-04T10:38:14+03:00
Общество

На Ставрополье голодные волки вышли к людям в город

Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе краснокумских мостов.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на жителей ставропольского села Каясула напали волки. Пострадали трое мужчин и одна женщина. Всех их с травмами и разными укусами госпитализировали в больницу.

В Георгиевске завелись волки.

Тогда была версия, что агрессия напавших хищников может быть связана с заболеванием бешенства. В местах, где произошли нападения на четырех жителей Нефтекуского округа, раскладываются препараты для вакцинации диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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