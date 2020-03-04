На Ставрополе деловой парень «хайпанул», сидя в тазике

4 Март 2020 2020-03-04T13:31:09+03:00

Пассажир «вип-автомобиля» не терял даром драгоценные минуты: разговаривал по телефону, рассказывая о растущих акциях [видео]

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Молодые жители Ставрополья продолжают ловить «хайп», снимая эпатажные видеоролики и публикуя их в местных пабликах. Стать популярным захотел и парень, живущий в Пятигорске. Молодой человек принарядился в деловой костюм, сел в металлический тазик и проехался по центральной улице города-курорта.

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При этом «чудо-транспорт» героя нашумевшего ролика был привязан торосом к иномарке. Металлический тазик волочился за машиной, издавая неприятные звуки.

Ранее соцсети взорвал ролик, где молодой человек в магазине разливает на пол молоко, раздевается быстро и прокатывается животом по этой луже. Тем временем его товарищ бросает пранкеру в нижнем белье торт в лицо. Герои видео, нарушившие общественный порядок в магазине, наказаны.

Фрик на Кавминводах решил хайпануть на тазике.

Против шутников составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». Молодых людей поместили в специальное помещение для лиц административно задержанных на 15, 10 и 5 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU