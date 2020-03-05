В Ставрополе до конца 2020 года построят еще один детсад

5 Март 2020 2020-03-05T15:14:58+03:00

Кроме того, запланированы помещения под медицинский пункт, кухню, постирочную, музыкальный и спортивный залы, столярную мастерскую, санузлы, кладовые игрушек и инвентаря

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В Ставрополе к концу 2020 года построят детский сад на 300 мест. Двухэтажное дошкольное учреждение появится по улице Западный обход. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе регионального Минстроя. Детский сад будет разделен на 16 групповых ячеек для детей разного возраста.

Кроме того, запланированы помещения под медицинский пункт, кухню, постирочную, музыкальный и спортивный залы, столярную мастерскую, санузлы, кладовые игрушек и инвентаря.

Ранее «Комсомолка» писала, что есть вероятность, что к 2023 году на КМВ исчезнут три крупные свалки. Дело в том, что власти Ставрополья планируют их ликвидировать к этому времени.

Кроме свалок, находящихся в курортном регионе, к 2024 году ликвидируют свалку в Нефтекумске.

ИСТОЧНИК KP.RU