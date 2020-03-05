В Ставрополе появится мясоперерабатывающий комбинат

5 Март 2020 2020-03-05T15:21:54+03:00

Предприятие станет одним из крупнейших в своём роде на Юге России

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Крупный мясоперерабатывающий комбинат на территории агропромышленного парка «Ставрополье» заработает уже этой весной. Мощность завода —5000 тонн продукции в год. По словам министра регионального Минсельхоза, это предприятие станет одним из крупнейших в своём роде на Юге России.

- Мы должны ежегодно наращивать мощности собственной переработки сельскохозяйственной продукции на территории края. Прошу держать это направление работы на особом контроле, — призвал губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе до конца 2020 года построят еще один детсад. В дошкольном учреждении запланированы помещения под медицинский пункт, кухню, постирочную, музыкальный и спортивный залы, столярную мастерскую, санузлы, кладовые игрушек и инвентаря

ИСТОЧНИК KP.RU