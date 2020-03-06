На Ставрополье загадочный звeрь разделался с девятью кроликами

6 Март 2020 2020-03-06T13:30:07+03:00

Ставрополец также рассказал, что на клетках, в которых жилипитомцы, были сломаны затворы

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Инцидент произошёл в Георгиевске. В сети появились шокирующие снимки, сделанные местным фермером. По его словам, он разводил во дворе своего дома кроликов. Утром вышел и увидел, что там по асфальту разбросаны тушки погибших питомцев.

—Такое чувство, что у них кровь выпили. А в сумерках мелькнула тень какого-то существа, — поделился фермер.

Фото: ВК "Инцидент КМВ"Фото: Соцсети

В комментариях к посту горожане предположили, что на питомцев могли накинуться «енотовидная собака, ласка, хорек, чупакабра и даже волки».

Кстати, напомним, что жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе мостов.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU