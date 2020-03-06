2020-03-06T13:30:07+03:00
Общество

На Ставрополье загадочный звeрь разделался с девятью кроликами

Ставрополец также рассказал, что на клетках, в которых жилипитомцы, были сломаны затворы
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: инцидент КМВ Источник: КМВ Новости https://news-kmv.ru/v-georgievske-neizvestnyj-zver-perebil-devyat-krolikov/Фото: инцидент КМВ Источник: КМВ Новости https://news-kmv.ru/v-georgievske-neizvestnyj-zver-perebil-devyat-krolikov/
Изменить размер текста:

Инцидент произошёл в Георгиевске. В сети появились шокирующие снимки, сделанные местным фермером. По его словам, он разводил во дворе своего дома кроликов. Утром вышел и увидел, что там по асфальту разбросаны тушки погибших питомцев.

—Такое чувство, что у них кровь выпили. А в сумерках мелькнула тень какого-то существа, — поделился фермер.

Фото: ВК "Инцидент КМВ" Фото: Соцсети

Фото: ВК "Инцидент КМВ"Фото: Соцсети

В комментариях к посту горожане предположили, что на питомцев могли накинуться «енотовидная собака, ласка, хорек, чупакабра и даже волки».

Кстати, напомним, что жители Георгиевского округа во время прогулки заметили недалеко от села Краснокумского волков. Предварительно, животные бродили в районе мостов.

Видео с места событий очевидцы опубликовали в местном паблике. По их словам, признаков агрессии волки не проявляли. Некоторые горожане написали в комментариях к посту, что животные могли выйти к людям в поисках пропитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье впервые выдали маткапитал на первенца
На Ставрополье появились кадры уничтожения «вражеских» объектов штурмовиками Су-25СМ3
«Леди за рулём» и с цветами: «Комсомолка» и автоинспекторы поздравили женщин Ставрополя с 8 марта
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
На Ставрополье 50 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара
На Ставрополье разыскивают мужчину с татуировкой тигра в прыжке
На Ставрополье загадочный звeрь разделался с девятью кроликами
В Ингушетии мать и ее трое детей отравились угарным газом
На Ставрополье поймали 18-летних угонщиков легковушек
В Ставрополе ищут виновникиов масштабного пожара
В Ставрополе победительницам "Женщины года" подарили авто
В Ставрополе к 9 Мая отремонтируют улицу Победы
На Ставрополье заложат миндальный сад
На Ставрополье в сгоревшем доме погиб 91-летний мужчина
«В Грозном всегда непросто играть»: футболист «Зенита» о победе над «Ахматом»
В Ставропольском крае за год ликвидировали 25 свалок отхода
Миздрав рассказал, ждать ли ставропольцам всплеска заболеваемости гриппом в марте
В Ставрополе появится мясоперерабатывающий комбинат
В Ставрополе до конца 2020 года построят еще один детсад
Жители Чечни разводятся реже остальных жителей России
На Ставрополье ликвидируют три крупные свалки
Железноводск попал в рейтинг курортов для похудения
Ставропольская команда КВН «Михаил Дудиков» вышла в четвертьфинал ВЛ
На Ставрополье пенсионерка перевела мошеннику 200 тысяч рублей