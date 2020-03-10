В Ставрополе установлен новый температурный рекорд

10 Март 2020 2020-03-10T10:34:16+03:00

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Уже второй в марте температурный рекорд зафиксировали синоптики на Ставрополье.

9 марта в краевом центре столбики термометров поднялись аж до +22.5°. Такой жары в этот день в Ставрополе метеорологи еще не видели. Март продолжает удивлять!

А ранее был побит температурный рекорд 4 числа. Когда на западе Ставропольского края погода разгулялась до +24°, а в Ставрополе до +20,2°. До этого максимальной температурой 4 марта в региональном центре принадлежал 2016 году. В тот день зафиксировали +17,7°.

Об этом "КП-Северный Кавказ" сообщили в Ставропольском Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU