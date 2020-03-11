2020-03-11T18:22:24+03:00
Общество

На Ставрополье к 2024 году станет в 10 раз больше оленей

Первый приплод фермеры ожидают уже в апреле 2020 года. Оленей вырастят и выпустят на волю
Ася АСРЯН
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Фото: Ксения ТимофееваФото: Ксения Тимофеева
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На Ставрополье к 2024 году численность поголовья оленей достигнет 10 тысяч. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе управления по информационной политике правительства региона.

Как пишет «Ставропольская правда», в 2019 году в Андроповский район из Калининградской области доставили 100 голов оленей.

Как рассказали животноводы, новая ферма призвана развить туристический бизнес Ставрополья. Сейчас там трудятся специалисты, обученные в области навыкам ухода за такими животными.

Сообщается, что первый приплод фермеры ожидают уже в апреле 2020 года. Оленей вырастят и выпустят на волю.

Ранее «Комсомолка» писала, что на территории агропромышленного парка «Ставрополье» заработает Крупный мясоперерабатывающий комбинат. Мощность предприятия — 5000 тонн продукции в год.

По словам министра регионального Минсельхоза, это предприятие станет одним из крупнейших в своём роде на Юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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