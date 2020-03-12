Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову перед лицом врага
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против "господ за рубежом и их подручных", которые ополчились против Валентины Терешковой. Женщину стали упрекать за предложенное ей обнуление сроков предыдущих президентов.
- Они надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдет из политики, Россия превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке "смирно". Не вышло! - написал Кадыров. По его мнению, Владимиру Путину надо дать право избираться на выборах. А далее дело за народом.
Как отметил руководитель Чечни, Терешкову критикуют только те, кто не думает о будущем России. А сама депутат, будучи депутатом, тонко чувствует "мысль народа".
- Депутат Госдумы Валентина Терешкова - трезвый политик, сильная личность, уважаемый в обществе человек, - заявил Кадыров. - Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России!
Ранее Кадыров публично поддержал инициативу и признался, что это своевременное решение, которое соответствует интересам государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU