2020-03-12T17:50:43+03:00
Общество

Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову перед лицом врага

Глава Чечни поддержал инициативу бывшего космонавта
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против "господ за рубежом и их подручных", которые ополчились против Валентины Терешковой. Женщину стали упрекать за предложенное ей обнуление сроков предыдущих президентов.

- Они надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдет из политики, Россия превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке "смирно". Не вышло! - написал Кадыров. По его мнению, Владимиру Путину надо дать право избираться на выборах. А далее дело за народом.

Как отметил руководитель Чечни, Терешкову критикуют только те, кто не думает о будущем России. А сама депутат, будучи депутатом, тонко чувствует "мысль народа".

- Депутат Госдумы Валентина Терешкова - трезвый политик, сильная личность, уважаемый в обществе человек, - заявил Кадыров. - Я выражаю решительную поддержку Валентине Владимировне! Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России!

Ранее Кадыров публично поддержал инициативу и признался, что это своевременное решение, которое соответствует интересам государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову перед лицом врага
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