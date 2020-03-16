2020-03-16T17:52:13+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает памятную серебряную монету, приуроченную к 150-летнему юбилею со дня рождения Ленина

Банк УРАЛСИБ в марте предложил публике памятную монету, приуроченную к 150-летнему юбилею со дня рождения Владимира Ильича Ленина
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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В последний раз подобные монеты выпускались более 50 лет назад. Монета выполнена в классическом стиле из серебра 925-й пробы, массой химически чистого драгоценного металла в 0,5 тройских унций (15,55 грамма).

Аверс монеты украшает чеканка подписи Ленина (Ульянова, 1870 – 1924) - организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года, создателя первого в мировой истории социалистического государства. Вокруг портрета на русском и английском языках надпись: «Мы пойдем другим путем» («We’ll go another way»). Кроме того, на монете высечено название государства-эмитента «Republic of Cameroon». Чеканка – Московский Монетный двор Гознака.

На реверсе монеты изображен рельефный потрет В. И. Ленина, надписи «ЛЕНИН» («LENIN»), «150 лет со дня рождения» и цифры «1870 - 2020».

Памятная монета упакована в прозрачный ложемент на подарочной открытке с текстами на русском и английском языках и конверт с профилем вождя пролетариата.

Серебряную монету можно приобрести или заказать в отделениях ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Самаре, Ульяновске, Ижевске, Калининграде, Тамбове и Смоленске.

Подробную информацию о памятных и инвестиционных монетах, а также адреса отделений можно по телефонам: 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.

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