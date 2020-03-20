На Ставрополье Минобразования продлило школьные каникулы до 12 апреля
Министерство образования Ставропольского края уводит школы на каникулы. Они продлятся три недели - с 23 марта по 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем сообществе во ВКонтакте.
- Министерство образования Ставропольского края по поручению Губернатора Владимирова Владимира Владимировича информирует, что в Ставропольском крае с 23 марта 2020 года начнутся школьные каникулы, которые продлятся до 12 апреля 2020 года, - сказано в сообщении.
Как отметили в пресс-службе Минобразования Ставрополья, с 23 марта на карантин закроются детские сады. А учреждения профобразования переведут на дистанционную форму обучения. О том, как долго продлится в этих учреждениях, пока не говорится.
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Родителям школьников порекомендовали пользоваться "Российской электронной школой":
- Уроки с 1 по 11 класс по всему школьному курсу доступны каждому, кто имеет выход в Интернет, - заявил министр образования Ставропольского края Евгений Козюра. - Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных программ, успешно прошедших независимую экспертизу и полностью соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам.
Инструкция, как пользоваться "Российской электронной школой", опубликована на сайте Министерства просвещения России. Ознакомиться с ней вы можете по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU