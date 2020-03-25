Шесть человек поместили в больницу из-за коронавируса в Дагестане
454 человек, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, отправили на карантин из-за угрозы коронавируса в Дагестане. Еще шестерых поместили в изолированные палаты, передает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
- На двухнедельном карантине находится 454 человека [...]. В случае проявления у кого-то из них симптомов ОРВИ следует немедленная госпитализация в центр инфекционных болезней, - говорится в сообщении Минздрава.
Пациентов с подозрение на коронавирус в Дагестане помещают в изолированные палаты. Сейчас в обсервации сидят шесть пациентов. Как уточнили "КП - Северный Кавказ" в региональном Минздраве, это "врачебная тактика", результатов анализов пока нет.
По состоянию на 24 марта случаев заражения коронавирусом в Дагестане нет.
ИСТОЧНИК KP.RU