2020-03-25T12:31:15+03:00
Общество

В Ставропольском крае парень изнасиловал пенсионерку

Злоумышленник, угрожал женщине ножом, а потом украл ее мобильный
Ася АСРЯН
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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по Ставрополью, инцидент произошёл вечером 15 июня 2019 года. В селе Иргаклы Степновского района 26-летний житель познакомился на улице с 58-летней женщиной.

Молодой человек пригласил пенсионерку к себе домой. Там вместо романтического вечера он стал высказывать ей угрозы убийством. Парень, угрожая ножом, изнасиловал женщину.

На этом злоумышленник не остановился. Ставрополец, приставив нож к горлу женщины, похитил её мобильный телефон.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела: «Изнасилование» и «Разбой». Суд приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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