Житель Кабардино-Балкарии скрывал дома террориста с самодельной бомбой

25 Март 2020 2020-03-25T14:27:02+03:00

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Уроженцу Кабардино-Балкарии Асланби Батову дали пять лет колонии за хранение взрывчатки и за то, что он скрыл террориста в Нальчике. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как установил суд, в ноябре 2015 года Батов поселил члена запрещенной в России международной террористической организации ИГ* в доме в Нальчике, чтобы там скрыть. Туда мужчина дважды приносил продукты.

Помимо этого, во дворе Батова нашли самодельное взрывное устройство, которое передал ему террорист. Оружие представляло собой ручную гранату. Свою вину мужчина полностью признал.

*ИГ - запрещенная в России международная террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU