2020-03-25T14:54:27+03:00
Общество

В Пятигорске в отеле мужчина открыл стрельбу из пистолета

Злоумышленник вёл себя агрессивно, оказывал сопротивление полицейским
Ася АСРЯН
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Инцидент произошёл в одной из гостиниц города-курорта. К росгвардейцам обратилась администратор заведения, которая рассказала, что один из пьяных посетителей отеля несколько раз выстрелил из пистолета в потолок. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

Разъярённый мужчина отказывался выполнять их требования, оказывал активное сопротивление и вел себя агрессивно. Пришлось применить физическую силу: правоохранители загнули его руки за спину и надели наручники. Об этом информирует пресс-служба управления Росгвардии по Ставрополью.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель соседнего региона.

Обнаруженный при нём пистолет с патронами передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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