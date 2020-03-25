2020-03-25T17:51:29+03:00
Общество

В Пятигорске водитель в наркотическом опьянении попал в аварию

Когда полицейские оформляли протокол, мужчина уснул
Ася АСРЯН
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Инцидент произошёл на одной из улиц Пятигорска. Полицейские получили информацию, что там водитель в неадекватном состоянии устроил ДТП.

Водитель под наркотиками уснул перед полицейскими.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Там перед ними оказался 24-летний владелец внедорожника. Молодой человек еле стоял на ногах. Более того невнятно что-то пытался ответить полицейским.

На вопрос, в чём причина его неадекватного состояния, парень объяснил, что якобы не спал двое суток.

Жителю соседнего региона предложили пройти процедуру освидетельствования в больнице, которая показала состояние наркотического опьянения.

После этого водителя привезли обратно на место происшествия, чтобы задокументировать ДТП и оформить протокол. В этот момент молодой человек водитель уснул.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Жителю соседнего региона теперь грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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