В Пятигорске водитель в наркотическом опьянении попал в аварию
Инцидент произошёл на одной из улиц Пятигорска. Полицейские получили информацию, что там водитель в неадекватном состоянии устроил ДТП.
Водитель под наркотиками уснул перед полицейскими.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Там перед ними оказался 24-летний владелец внедорожника. Молодой человек еле стоял на ногах. Более того невнятно что-то пытался ответить полицейским.
На вопрос, в чём причина его неадекватного состояния, парень объяснил, что якобы не спал двое суток.
Жителю соседнего региона предложили пройти процедуру освидетельствования в больнице, которая показала состояние наркотического опьянения.
После этого водителя привезли обратно на место происшествия, чтобы задокументировать ДТП и оформить протокол. В этот момент молодой человек водитель уснул.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Жителю соседнего региона теперь грозит лишение права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU