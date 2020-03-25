На Ставрополье осужден мужчина за неправомерный доступ к информации абонента

25 Март 2020 2020-03-25T17:55:52+03:00

Он против воли абонента разрешил чужому человеку получить охраняемую законом компьютерную информацию потерпевшего

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Житель Минеральных Вод осуждён по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения».

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, 7 января 2019 года специалист офиса телекоммуникационной компании, представляющей услуги сотовой связи находился на своем рабочем месте в офисе продаж и обслуживания.

Он против воли абонента , не ставя его в известность, разрешил чужому человеку получить охраняемую законом компьютерную информацию потерпевшего.

А именно – раскрыл данные о входящих и исходящих сигналах, соединении телефонного аппарата.

После этого он скопировал эту информацию в программу Microsoft Office, чем причинил моральный вред.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Преступление удалось раскрыть с участием сотрудников ФСБ по региону.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с установлением испытательного срока на 2 года. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU