На Ставрополье осужден мужчина за неправомерный доступ к информации абонента
Житель Минеральных Вод осуждён по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения».
Как сообщили в пресс-службе краевого суда, 7 января 2019 года специалист офиса телекоммуникационной компании, представляющей услуги сотовой связи находился на своем рабочем месте в офисе продаж и обслуживания.
Он против воли абонента , не ставя его в известность, разрешил чужому человеку получить охраняемую законом компьютерную информацию потерпевшего.
А именно – раскрыл данные о входящих и исходящих сигналах, соединении телефонного аппарата.
После этого он скопировал эту информацию в программу Microsoft Office, чем причинил моральный вред.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Преступление удалось раскрыть с участием сотрудников ФСБ по региону.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с установлением испытательного срока на 2 года. Приговор суда в законную силу ещё не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU