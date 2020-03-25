2020-03-25T18:01:35+03:00
Общество

В Ставрополе ролик с поющими пенсионерками в маршрутке взорвал сеть

Это песня о простом желании наслаждаться жизнью и происходящим вокруг
Ася АСРЯН
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Жители Ставрополя продолжают обсуждать весёлый ролик, гуляющий в сети. Так, в одной из маршруток в краевом центре, а именно в «ГАЗели» под номером №29 несколько женщин решили поднять себе и другим настроение.

Три дамы, сидя в общественном транспорте спели композицию вокалистки Елены Ваенги «Счастье».

Песня – о простом желании наслаждаться жизнью и происходящим вокруг. Ставропольцам «хор пенсионерок» пришёлся по душе. Доброжелательные горожане обратились к женщинам, передавая им свой восторг и овации.

Сердце просит музыки вдвойне: бабушки против коронавируса."Сердце просит музыки вдвойне" В одной из ставропольских маршруток хор женщин пел, подбадривая окружающих

ИСТОЧНИК KP.RU

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