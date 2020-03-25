У жителя Ингушетии забрали 6 телефонов за попытку пронести их в колбасе в тюрьму

25 Март 2020 2020-03-25T18:10:47+03:00

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Карабулакский районный суд наказал мужчину, который пытался в колбасе пронести шесть телефонов в СИЗО-1 ФСИН России по Ингушетии. Его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба органа исполнительной власти.

Согласно материалам дела, сотрудники СИЗО во время досмотра продуктов, которые передал один из жителей Ингушетии, нашли в колбасе шесть телефонов с зарядками.

- По данному факту был составлен материал об административном правонарушении и был направлен в мировой суд судебного участка №1 по г. Карабулак. Изучив материалы дела об административном правонарушении Карабулакским районным судом РИ вынесено решение о привлечении данного гражданина к административной ответственности, - сказано в сообщении.

Колбасу и телефоны конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU