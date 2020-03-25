Житель Пятигорска стал лотерейным миллионером из-за секретной комбинации

25 Март 2020 2020-03-25T19:07:31+03:00

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Житель Пятигорска победил в очередном розыгрыше "Столото" благодаря особой комбинации чисел. Выигрыш счастливчика составил 4,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба организации.

Согласно данным "Столото", мужчина указал в билете очень похожие друг на друга числа - 11, 22, 24, 31, 33. И жителю Ставропольского края стоило продолжить комбинацию тройкой, чтобы взять максимальный выигрыш. Но он не до конца верил в успех. Несмотря на это, ему удалось получить 4 654 776 рублей.

Сейчас имя победителя не известно. Организаторы "Столото" приглашают мужчину в гости, чтобы тот забрал приз и рассказал подробнее, как ему получилось сорвать такой куш.

ИСТОЧНИК KP.RU