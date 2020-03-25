2020-03-25T19:52:25+03:00
Происшествия

В КБР открыли уголовное дело о мошенничестве при строительстве дома для МВД

Расследование продолжается
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет по Кабардино-Балкарии возбудил уголовное дело по факту возведения дома для сотрудников МВД. В ходе строительства были нарушены три статьи УК РФ, сообщает пресс-служба СКР по республике.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в июле 2011 года МВД по Кабардино-Балкарии и строительная фирма "Эльбрусстройсервис" заключили контракт на строительство многоквартирного дома для сотрудников ведомства в Нальчике. Чтобы похитить деньги полиции, подрядчик внес в документы ложные сведения о выполненных работах. Сотрудники МВД, которые контролировали строительство, подписали документы с этими данными, по которым работы обошли в 12 миллионов рублей.

- Сотрудники МВД осознавали, что указанные работы не произведены, - говорится в сообщении.

В рамках расследования следователи установят реальную стоимость работ и изучат их качество. Дело возбуждено по материалам оперативников ОРЧ СБ МВД по КБР и УФСБ России по КБР.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных третьей части 159.4 статьи (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), пункта «в» третьей части 286 статьи (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий) и второй части 292 статьи УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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