2020-03-25T20:36:55+03:00
Происшествия

В Ставрополе директор техникума помогала поступать в вузы без ЕГЭ

Марина Китайская забирала себе оплату за обучение "слабых" студентов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе вынесли приговор директору «Ставропольского техникума сервиса, экономики и управления» Марине Китайской. Промышленный районный суд города дал женщине четыре года и четыре месяца исправительной колонии общего режима. Сведения о ходе уголовного дела размещены на сайте суда.

Согласно материалам дела, Китайская помогала абитуриентам без баллов ЕГЭ поступать в вузы. Так, за определенную сумму женщина зачисляла школьников в техникум и давала им диплом о среднем профессиональном образовании. Это давало возможность выпускникам идти в университет без экзаменов.

Поймали директора в 2017 году, тогда же против нее открыли уголовное дело по третьей части 159 статьи (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В 2018 году техникум досрочно лишили лицензии, но женщина продолжала заключать контракты и получать вознаграждения за оказание образовательных услуг. Сотрудниками правоохранительных органов были выявлены 63 факта хищения средств из кассы учреждения. Сейчас деятельность "Ставропольского техникума сервиса, экономики и управления" приостановлена.

Судебное заседание по делу произошло 18 марта 2020 года. Слушание откладывали с июня 2019 года из-за неявки потерпевшего. Согласно приговору судьи Такушиновой, оглашенному 19 марта, Китайская проведет в исправительной колонии общего режима четыре года и четыре месяца. Наказание отсрочили, пока ребенку женщины не исполнится 14 лет.

Кроме этого, директор заплатит штраф в размере ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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