2020-03-30T13:33:15+03:00
Общество

Фирма из Екатеринбурга обманула учреждение культуры Ставрополя

Сумма контракта - 70 миллионов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Предприятие из Екатеринбурга пыталось продать учреждению культуры Ставрополя оборудование, не соответствующее требованиям контракта. Следственный отдел МВД России по Ставрополю закончил расследование дела и передал материалы в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, екатеринбургская фирма должна была поставить в учреждение культуры сценическое мультимедийное оборудование. Но, как оказалось, предоставленное оборудование не соответствовало требованиям заказчика: поставщик подменил страну-производителя. Сумма контракта - 70 миллионов рублей.

- Несоответствие выявилось при осмотре продукции заказчиком. Вместо мультимедийного оборудования российского производства в упаковках оказалось продукция, изготовленная в одной из восточноазиатских стран, - сказано в сообщении МВД по Ставрополю.

Уголовное дело возбудили по третьей части 30 статьи и второй части 165 статьи УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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