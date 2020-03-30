"Как Рудковская": В Дагестане девушки надевают на свадьбу маски с жемчужинами

30 Март 2020 2020-03-30T14:47:52+03:00

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Пока свадьбы в Дагестане не запретили, местные жители продолжат приспосабливаться к новым условиям. На этот раз фотограф из республики, снимая торжество молодоженов, надела медицинскую маску, украшенную жемчужинами. Причем изделий было два: одно для себя, другое - для невесты.

Как уточнила фотограф Айша в своем Instagram-аккаунте, новоиспеченная семья согласовала свадьбу с администрацией. Карантин действует с 30 марта по 5 апреля.

Фотографу предложили запатентовать образец, отметив, что также сделала Яна Рудковская, которая придумала маску с камеями.

Фото: Instagram

Ранее "КП - Северный Кавказ" рассказывал, как в Каспийске при входе в ресторан посетители дезинфицируют руки. За это ответственны швейцары, стоящие с флаконом с жидкостью. Один из встречающих обрабатывает руки клиента спиртосодержащим раствором, а другой - антисептиком. Такой метод одобрили местные медики.

Отметим, что перед празднованием помещение тоже обработали дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU