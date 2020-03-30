Минздрав Ставрополья просит не скупать кислородные баллоны
Кислородные баллоны, которые массово начали скупать на Ставрополье, не могут являться заменой аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Слух родился из-за ложных сообщений, распространяемых в мессенджерах.
Главные причины, по которым баллон не может заменить аппарат: он не является устройством подачи кислорода, давление в нём слишком высоко, кроме того, необходима специальная маска, через которую человек будет дышать.
Минздрав предупреждает, что использовать кустарные изделия может быть опасно для здоровья и жизни. Квалифицированную помощь может оказать лишь профессионал в медучреждении.
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ИСТОЧНИК KP.RU