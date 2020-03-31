В Ставропольском крае ввели всеобщий режим самоизоляции
В Ставропольском крае с 31 марта, 22:00 часов, вводится обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до 6 утра 6 апреля. Обо всем рассказал губернатор Владимир Владимиров.
Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00
Глава региона подчеркивает, что с сегодняшнего дня всем жителям запрещается выходить из дома. Только если это не обращение за неотложной медпомощью, поход в ближайшую аптеку или магазин за продуктами, а также поход на работу, не закрытую на карантин.
Как еще стало известно из новости на страничке губернатора в соцсетях, "будут приостановлены пассажироперевозки между муниципалитетами", а также прием туристов в санаториях, гостиницах, пансионатах до 1 июня. Исключение сделают только для людей в служебных командировках.
Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта
- Ограничения не распространяются на деятельность правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти. Руководителям предприятий, предпринимателям нужно организовать возможность удалённой работы для персонала. Также передвижение будет разрешено гражданам, имеющим специальный пропуск, - подчеркивает глава Ставрополья.
Владимиров добавляет, что "розничная торговля разрешается только продовольствием и товарами первой необходимости".
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ИСТОЧНИК KP.RU