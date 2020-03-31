Все население Ставрополья перевели на самоизоляцию
С 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля в Ставропольском крае вводится режим всеобщей изоляции населения, при котором покидать дом без особой важности будет запрещено. Как рассказал глава региона Владимир Владимиров у себя в "Инстаграм", не коснутся ограничения только тех, у кого есть специальный пропуск и всех, кто работает на государство: правоохранительных органов, МЧС, а также служб связи.
Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта
В указанный период всем в крае разрешается выйти из дома только для того, чтобы совершить покупку в ближайшем магазине или аптеке, получить неотложную медицинскую помощь, при угрозе жизни и здоровью или следовании на работу, которая разрешена на карантине.
Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00
Владимиров отмечает, что до 1 июня будут закрыты для туристов санатории, пансионаты и гостиницы Ставрополья. Принимать будут только гостей в служебных командировках. Также с 31 марта до 6 апреля приостановят все пассажироперевозки между муниципалитетами.
Всех руководителей предприятий губернатор просит перевести сотрудников на удаленный формат работы.
- Дополнительную информацию по вводимым ограничениям буду обязательно сообщать, следите за публикациями, - уточняет Владимиров. - Это необходимые условия, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Отметим, сегодня на Ставрополье 6 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU