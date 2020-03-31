Все население Ставрополья перевели на самоизоляцию

31 Март 2020 2020-03-31T13:37:39+03:00

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С 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля в Ставропольском крае вводится режим всеобщей изоляции населения, при котором покидать дом без особой важности будет запрещено. Как рассказал глава региона Владимир Владимиров у себя в "Инстаграм", не коснутся ограничения только тех, у кого есть специальный пропуск и всех, кто работает на государство: правоохранительных органов, МЧС, а также служб связи.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта 00:00 00:00

В указанный период всем в крае разрешается выйти из дома только для того, чтобы совершить покупку в ближайшем магазине или аптеке, получить неотложную медицинскую помощь, при угрозе жизни и здоровью или следовании на работу, которая разрешена на карантине.

Губернатор_на Ставрополье обязательный режим домашнего нахождения.Из-за сложной обстановки на территории Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров распорядился о введении обязательного режима домашнего нахождения с 31 марта с 22:00

Владимиров отмечает, что до 1 июня будут закрыты для туристов санатории, пансионаты и гостиницы Ставрополья. Принимать будут только гостей в служебных командировках. Также с 31 марта до 6 апреля приостановят все пассажироперевозки между муниципалитетами.

Всех руководителей предприятий губернатор просит перевести сотрудников на удаленный формат работы.

- Дополнительную информацию по вводимым ограничениям буду обязательно сообщать, следите за публикациями, - уточняет Владимиров. - Это необходимые условия, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Отметим, сегодня на Ставрополье 6 случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU