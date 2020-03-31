В Ставропольский край поступят 120 аппаратов жизнеобеспечения

31 Март 2020 2020-03-31T14:27:15+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае с 31 марта, 22:00, вводится обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кроме того, регион направил заявку на покупку 50 ИВЛ за счет федеральных средств

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Как рассказали в пресс-службе Минздрава, основные проблемы в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией – это поддержание дыхательных функций. Поэтому в крае также пополнится и фонд аппаратов искусственной вентиляции легких.

Так, скоро в регион поступят более 120 новых аппаратов жизнеобеспечения. Кроме того, Ставрополье направило заявку на приобретение 50 ИВЛ за счёт федеральных средств.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае с 31 марта, 22:00, вводится обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до 6 утра 6 апреля. Обо всем рассказал губернатор Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU