2020-03-31T18:58:23+03:00
Общество

Кадыров показал пустые улицы Чечни

В республике действует всеобщий режим самоизоляции [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Глава республики показал, как борется с распространением вирусаГлава республики показал, как борется с распространением вируса
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Глава Чечни показал безлюдный город Грозный. Республика находится в режиме всеобщей самоизоляции населения. Оживленные месяц назад проспекты сегодня смотрятся совсем безжизненными:

Безлюдная Чечня из-за коронавируса - видео.

- Смотря на эти видеокадры, хочется быстрее приблизить то время, когда город снова заполнится людьми, беззаботным детским смехом, семьями, гуляющими по улицам столицы, - пишет Рамзан Кадыров в соцсетях. - Но сейчас нам необходимо соблюдать правила карантина. Это позволит избежать масштабную эпидемию.

Ранее "КП" писала, что в Чечне придумали особенный лозунг по борьбе с заразой "Убей коронавирус!", но насилие в отношении нарушителей карантина в республике не используют, как писали в соцсетях.

На 31 марта в Чечне выявлено 9 случаев заражения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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