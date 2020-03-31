2020-03-31T17:38:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Кадыров прокомментировал видео с «джедаями» из Росгвардии и карательными мерами в Чечне

Пользователи соцсетей писали, что чеченская полиция патрулирует улицы с полипропиленовыми палками наперевес [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Рамзан Кадыров прокомментировал появление «джедаев» в ЧечнеРамзан Кадыров прокомментировал появление «джедаев» в ЧечнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нашумевшие видео с «джедаями» из Росгвардии, якобы патрулирующими улицы Грозного с полипропиленовыми палками наперевес. Пользователи соцсетей утверждали, что подобные «карательные меры» в виде ударов ждут любого, кто нарушит режим самоизоляции. Однако политик, заявил, что это очередной фейк.

Патруль из "джедаев с палками" в Чечне.Видео: соцсети

— По результатам опроса, проведённого ЧГТРК «Грозный», свыше 92 процентов респондентов поддерживают введённые нами ограничения для пресечения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, — пишет политик в соцсетях. — Вместе с тем в последнее время в различных СМИ тиражируются слухи о том, что в республике нарушителей карантина бьют палками. Никакие силовые меры в отношении нарушителей не применяются. Не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских. Мы готовы помочь всем и каждому. Это наш священный долг!

В Чечне полицейские с трубами останавливают машины во время карантина.

Кроме того, глава Чечни заявил, что в регионе создан свой лозунг по борьбе с китайской инфекцией — «Убей коронавирус!». Закрытие региона для посещения, самоизоляция всех жителей и полное медицинское обеспечение, вместе с сознательностью жителей, должны привести к «полной победе над врагом», считает Кадыров.

КСТАТИ

Коронавирус в Чечне, новости на 31 марта 2020 года: строгий карантин и никаких избиений за его нарушение

Коронавирус в Чечне, новости на 31 марта 2020 года: количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 не изменилось — 9 заражённых. За последние сутки под наблюдение медиков помещены 13 человек, в режим самоизоляции переведено 1200 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дагестане заявили о покупке аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов
Звезда КВН из Пятигорска записала смешной ролик о самоизоляции
В Ставрополе врачи сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом
Кадыров прокомментировал видео с «джедаями» из Росгвардии и карательными мерами в Чечне
В Ставрополе заработал колл-центр для поддержки предпринимателей
В Ставрополе в краевой больнице увеличили производство масок
В Ставрополе выпал кратковременный град
В Ставрополе на оживлённых перекрёстках изменился режим работы светофоров
В Ставрополе из-за коронавируса все МФЦ приостановили работу
«Болезнь не щадит молодых»: Кадыров предупредил об опасности коронавируса
Банковские операции и порядок гашения кредитов
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
Ставрополь закупает 123 аппарата искусственной вентиляции легких
В Ставрополе в больнице увеличили производство средств защиты от коронавируса