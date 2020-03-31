Кадыров прокомментировал видео с «джедаями» из Росгвардии и карательными мерами в Чечне

31 Март 2020 2020-03-31T17:38:15+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нашумевшие видео с «джедаями» из Росгвардии, якобы патрулирующими улицы Грозного с полипропиленовыми палками наперевес. Пользователи соцсетей утверждали, что подобные «карательные меры» в виде ударов ждут любого, кто нарушит режим самоизоляции. Однако политик, заявил, что это очередной фейк.

Патруль из "джедаев с палками" в Чечне.Видео: соцсети

— По результатам опроса, проведённого ЧГТРК «Грозный», свыше 92 процентов респондентов поддерживают введённые нами ограничения для пресечения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, — пишет политик в соцсетях. — Вместе с тем в последнее время в различных СМИ тиражируются слухи о том, что в республике нарушителей карантина бьют палками. Никакие силовые меры в отношении нарушителей не применяются. Не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских. Мы готовы помочь всем и каждому. Это наш священный долг!

В Чечне полицейские с трубами останавливают машины во время карантина.

Кроме того, глава Чечни заявил, что в регионе создан свой лозунг по борьбе с китайской инфекцией — «Убей коронавирус!». Закрытие региона для посещения, самоизоляция всех жителей и полное медицинское обеспечение, вместе с сознательностью жителей, должны привести к «полной победе над врагом», считает Кадыров.

КСТАТИ

Коронавирус в Чечне, новости на 31 марта 2020 года: строгий карантин и никаких избиений за его нарушение

Коронавирус в Чечне, новости на 31 марта 2020 года: количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 не изменилось — 9 заражённых. За последние сутки под наблюдение медиков помещены 13 человек, в режим самоизоляции переведено 1200 человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU