Коронавирус в Чечне, новости на 31 марта 2020 года: строгий карантин и никаких избиений за его нарушение

Коронавирус в Чечне, новости на 31 марта 2020 года: количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 не изменилось — 9 заражённых. За последние сутки под наблюдение медиков помещены 13 человек, в режим самоизоляции переведено 1200 человек.

— По данным Оперативного штаба, на данный момент в Чеченской Республике зарегистрировано девять подтверждённых случаев заболевания. На карантине и самоизоляции находятся более 12 тысяч человек. За истекшие сутки к ним добавилось 1200. Из них под медицинским наблюдением находятся 824 жителя республики, вернувшихся из неблагополучных стран. За отчётный день под медицинское наблюдение взято 13 человек. За весь период снято с карантина 176 человек, — написал Кадыров в соцсетях.

При этом глава Чечни подчеркнул, что в регионе более 3 тысяч полицейских следят за соблюдением карантинных мер. И подчеркнул, что сотрудники Росгвардии не пользуются силовыми методами для наказания нарушителей. В частности, полипропиленовыми палками.

— В последнее время в различных СМИ тиражируются слухи о том, что в республике нарушителей карантина бьют палками. Никакие силовые меры в отношении нарушителей не применяются. Не было ни одного случая даже грубого обращения с населением со стороны полицейских. Мы готовы помочь всем и каждому. Это наш священный долг, — отмечает чеченский лидер.

Кроме того, Кадыров заверил, что Чечня готова оказать поддержку другим регионам России в борьбе с коронавирусом.

— Нами принимаются своевременные и исчерпывающие меры по борьбе с пандемией. В решении сложных вопросов активно помогают федеральный центр, фонд Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, представители чеченского бизнес-сообщества. Наш лозунг: «Убить коронавирус!», и мы сделаем всё зависящее от нас, чтобы его реализовать! — резюмировал глава Чечни.

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