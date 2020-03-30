Власти Чечни объяснили появление "джедаев с палками" для нарушающих карантин

30 Март 2020 2020-03-30T17:50:40+03:00

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"В Чеченской Республике полиция проводит рейды, патрулируют Грозный с палками, бьют тех, кто нарушил карантин", - писали в социальных сетях под видео, на котором группа людей в черном ходит по улице, размахивая палкой. Ролик вызвал ажиотаж в социальных сетях. Молодчиков сразу окрестили "джедаями", а меры сравнили с тем, что приняли в Индии.

Патруль из "джедаев с палками" в Чечне.Видео: соцсети

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опроверг причастность к этому шоу сотрудников правоохранительных органов. Политик отметил, что власти не давали распоряжений использовать такие способы борьбы с распространением коронавируса в Чечне.

- Это всё равно, что человека бить шариком. Кто-то решил поприкалываться. На эту удочку попались некоторые СМИ. Где вы увидели представителей правоохранительных органов? На этом видео нет никаких блях, никаких номеров машин, - уверяет Умаров.

В Чечне полицейские с трубами останавливают машины во время карантина.

По словам чиновника, это видео наверняка сделали для того, чтобы повеселить население Чечни, которое сидит дома и соблюдает карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU