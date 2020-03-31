2020-03-31T17:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в СКФО на 31 марта 2020 года

Мы подготовили для вас онлайн-карту распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Коронавирус пока выявлен лишь в 4 из 7 регионов Северного КавказаКоронавирус пока выявлен лишь в 4 из 7 регионов Северного КавказаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации. Сегодня мы публикуем для вас карту распространения коронавируса на 31 марта 2020 года.

По последним данным Роспотребнадзора, лишь в четырёх из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа есть пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция». Это Ставропольский край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Тем временем Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Ингушетия пока остаются нетронутыми опасным китайским вирусом.

Карта распространения коронавируса на 31 марта 2020 года в СКФО Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Карта распространения коронавируса на 31 марта 2020 года в СКФОФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

По данным Роспотребнадзора, на Ставрополье на данный момент 6 человек лечатся от коронавируса. Один подтверждённый пациент находится в Невинномысске и ещё пять человек госпитализированы в Краевую инфекционную больницу в Ставрополе. Кроме того, пациенты с положительными экспресс-тестами есть в Пятигорске, Невинномысске, Кировском районе и крайцентре.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта

00:00
00:00

На первом месте по количеству подтверждённых пациентов на данный момент находится Дагестан. Здесь зафиксировано 13 подтверждённых случаев заражения. Их госпитализируют в Республиканскую инфекционную больницу в Махачкале.

Вторую позицию занимает Чеченская Республика, где 9 человек заражены COVID-19. Все они находятся на лечении в Грозном. В регионе принимаются серьёзнейшие меры по предотвращению распространения вируса.

И, наконец, Кабардино-Балкария делит третье место со Ставропольем. Здесь коронавирус диагностирован у 6 пациентов.

Отметим, что на данный момент главы Чечни, КБР, КЧР, Ингушетии и Ставрополья ввели на своих территориях режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать свои дома лишь по острейшей нужде — чтобы выйти за таблетками и продуктами питания, на работу, но только со специальным пропуском и для выгула домашних животных, но не дальше, чем на 100 метров от дома. В остальных случаях предусмотрены карательные меры административного характера.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: выросло число заболевших в крае

Коронавирус в Ставрополе, новости на 31 марта 2020 года: губернатор Ставрополья сообщил на своей странице в Инстаграм, что на сегодняшний день в крае выросло число заболевших коронавирусом (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Дагестане, новости на 31 марта 2020 года: количество заразившихся выросло на 9 человек

Коронавирус в Дагестане, новости на 31 марта 2020 года: Роспотребнадзор сообщил о 9 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона. Кроме того, за день ещё 16 человек госпитализированы с положительным результатом экспресс-тестов. Биоматериал оправлен на исследование в новосибирскую лабораторию (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чиновники Чечни отдадут половину своих зарплат врачам республики
Сенатор-магнат подарит ветеранам Дербента по 1 млн рублей
Кадыров показал пустые улицы Чечни
В Дагестане заявили о покупке аппаратов ИВЛ и кислородных баллонов
Звезда КВН из Пятигорска записала смешной ролик о самоизоляции
В Ставрополе врачи сообщили о состоянии пациентов с коронавирусом
Кадыров прокомментировал видео с «джедаями» из Росгвардии и карательными мерами в Чечне
В Ставрополе заработал колл-центр для поддержки предпринимателей
В Ставрополе в краевой больнице увеличили производство масок
В Ставрополе выпал кратковременный град
В Ставрополе на оживлённых перекрёстках изменился режим работы светофоров
В Ставрополе из-за коронавируса все МФЦ приостановили работу
«Болезнь не щадит молодых»: Кадыров предупредил об опасности коронавируса
Банковские операции и порядок гашения кредитов
На Ставрополье в детских садах продолжается режим свободного посещения
По Ставропольскому краю ударят заморозки
Ставрополь закупает 123 аппарата искусственной вентиляции легких
В Ставрополе в больнице увеличили производство средств защиты от коронавируса