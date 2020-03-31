Карта распространения коронавируса в СКФО на 31 марта 2020 года

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации. Сегодня мы публикуем для вас карту распространения коронавируса на 31 марта 2020 года.

По последним данным Роспотребнадзора, лишь в четырёх из семи регионов Северо-Кавказского федерального округа есть пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция». Это Ставропольский край, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика и Дагестан. Тем временем Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Ингушетия пока остаются нетронутыми опасным китайским вирусом.

Карта распространения коронавируса на 31 марта 2020 года в СКФОФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

По данным Роспотребнадзора, на Ставрополье на данный момент 6 человек лечатся от коронавируса. Один подтверждённый пациент находится в Невинномысске и ещё пять человек госпитализированы в Краевую инфекционную больницу в Ставрополе. Кроме того, пациенты с положительными экспресс-тестами есть в Пятигорске, Невинномысске, Кировском районе и крайцентре.

Cамоизоляция: ситуация с коронавирусом на Ставрополье на 31 марта 00:00 00:00

На первом месте по количеству подтверждённых пациентов на данный момент находится Дагестан. Здесь зафиксировано 13 подтверждённых случаев заражения. Их госпитализируют в Республиканскую инфекционную больницу в Махачкале.

Вторую позицию занимает Чеченская Республика, где 9 человек заражены COVID-19. Все они находятся на лечении в Грозном. В регионе принимаются серьёзнейшие меры по предотвращению распространения вируса.

И, наконец, Кабардино-Балкария делит третье место со Ставропольем. Здесь коронавирус диагностирован у 6 пациентов.

Отметим, что на данный момент главы Чечни, КБР, КЧР, Ингушетии и Ставрополья ввели на своих территориях режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать свои дома лишь по острейшей нужде — чтобы выйти за таблетками и продуктами питания, на работу, но только со специальным пропуском и для выгула домашних животных, но не дальше, чем на 100 метров от дома. В остальных случаях предусмотрены карательные меры административного характера.

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