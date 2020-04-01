В Ставрополе выросло число заболевших коронавирусом

1 Апр 2020 2020-04-01T10:13:49+03:00

Всего в крае 9 заболевших Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как пишет Оперштаб по Ставрополью, одного пациента выписали

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Как сообщили 1 апреля 2020 года замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая, на Ставрополье были подтверждены еще 4 случая заражения коронавирусом.

Как пишет Оперштаб по Ставрополью, одного пациента выписали.

Так, на сегодняшний день в Ставропольском крае 9 заболевших коронавирусом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона подписал постановление, по которому с 22:00 31 марта до 06:00 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет. Из документа следует, что покинуть место проживания можно только в случаях:

- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;

- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);

- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;

- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU