В Ставрополе выросло число заболевших коронавирусом
Как сообщили 1 апреля 2020 года замминистра здравоохранения региона Ольга Дроздецкая, на Ставрополье были подтверждены еще 4 случая заражения коронавирусом.
Как пишет Оперштаб по Ставрополью, одного пациента выписали.
Так, на сегодняшний день в Ставропольском крае 9 заболевших коронавирусом.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона подписал постановление, по которому с 22:00 31 марта до 06:00 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет. Из документа следует, что покинуть место проживания можно только в случаях:
- обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровья;
- следования к месту разрешенной на карантине работы или передвижения из-за деятельности, не приостановленной на карантин (транспортные услуги и доставка входят в этот пункт);
- при выносе мусора и следовании в ближайшую аптеку или магазин;
- во время выгула домашних питомцев не дальше 100 метров от дома.
ИСТОЧНИК KP.RU