Губернатор Ставрополья поручил контролировать рост цен на товары

1 Апр 2020 2020-04-01T13:37:01+03:00

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Глава края связался с мэрами и руководителями районов и городских округов и поручил им следить за ростом цен на продовольствие. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Владимиров акцентировал внимание на том, что в крае нужно следить за соблюдением режима полной самоизоляции.

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– Все введённые ограничения – обязательны к исполнению. Это касается каждого, включая предприятия или организации, которые должны приостановить работу, – сказал губернатор.

Узнать об условиях передвижения по региону можно в колл-центре по номеру 8-800-1000-768. Линия работает круглосуточно.

Владимиров поручил главам муниципалитетов следить за ценами на продовольствие, лекарства и товары первой необходимости. Каждого, кто попытаются нажиться на ограничительных мерах, обещают наказать вместе с сотрудниками ФАС. Кроме этого, органам самоуправления поручили обеспечить меры ежедневной дезинфекции в подъездах и на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU