В Дагестане из-за карантина голодают животные-инвалиды в особенном приюте

1 Апр 2020 2020-04-01T14:34:26+03:00

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В Дагестане есть особенный приют для животных с инвалидностью. Волонтеры спасают с улиц и пристраивают в заботливые руки трехлапых, слепых и парализованных беспризорников. Всего в хосписе Хасавюрта 40 собак и 50 кошек. Всех кормят за счет пожертвований неравнодушных и помощи торгашей мясом на рынке. Из-за карантина у приюта возникли с этим большие трудности.

Этого малыша забрали с улицы с переломанными лапами.

- Нас успокаивали, что рынки будут работать и наши хвосты не останутся голодными. Вчера собрались заказать еды, а из женщин, торгующих курами на рынке, ни одной не оказалось. Не работает никто. Сейчас нам нужно собрать денег и ехать по супермаркетам искать самые дешевые куриные продукты. Завтра нашим собакам кушать уже нечего. Собрать нам нужно не меньше 10 000 рублей. Этого хватит на неделю, - рассказывают волонтеры.

Помочь можно дистанционно, переведя любую сумму на номер Сбербанк 5336 6903 9151 2326 (Марьям Магомедовна Г.)

ИСТОЧНИК KP.RU