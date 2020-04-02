Полиция Ставрополья накрыла наркопритон, работавший за еду и алкоголь
Сотрудники МВД по Александровскому району накрыли наркопритона. Место, где наркозависимые люди могли принять дозу, организовал 55-летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.
Хозяин дома систематически принимал у себя наркоманов за еду и алкоголь. В ходе обыска сотрудники полиции нашли вещества растительного происхождения, приспособление для приготовления и потребления наркотиков. Экспертиза показала, что растительное вещество психотропное и запрещено на территории России.
- В отношении неоднократно судимого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного первой частью 232 статьи УК РФ, - сказано в сообщении МВД России по Ставропольском краю.
ИСТОЧНИК KP.RU