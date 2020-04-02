В Ставрополе изменили график работы общественного транспорта

2 Апр 2020 2020-04-02T14:56:37+03:00

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В Ставрополе из-за коронавируса внесли изменения в работу общественного транспорта. Теперь маршрутки, автобусы и троллейбусы будут ездить по графику выходного дня, а все междугородние маршруты приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По новым правилам, маршрутка номер 120, отправляющаяся в аэропорт, теперь не останавливается в Михайловске. Автобус номер 27, который начинает рейс из Демино, сохраняет прежний маршрут. Это связано с тем, что поселок является частью Ставрополя.

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Также с 1 апреля стали курсировать дачные автобусы. Мэрия вместе с Союзом садоводов разработала расписание, которое, правда, иногда будет менять. За корретировками можно следить по ссылке.

- Администрация Ставрополя напоминает горожанам, что сейчас следует воздержаться от любых поездок, не связанных со служебной необходимостью, - добавили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU