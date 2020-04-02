В Северной Осетии все больные коронавирусом являются родственниками
В Северной Осетии 2 апреля выявили еще два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заразившихся в республике возросло до четырех.
Как уточняют в местном Роспотребнадзоре, все инфицированные - жители Беслана и приходятся друг другу родственниками.
Власти еще раз обращаются к жителям: по прибытию из-за границы или неблагополучных по эпидобстановке регионов сообщайте об этом по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения РСО-Алания 8-800-301-20-68.
Напомним, что на 2 апреля в Чечне выявлено 10 случаев заражения COVID-19, в Ставрополе - 11, в КБР - 8, в Дагестане 25.
Самоизоляция: коронавирус и ситуация на Ставрополье на 2 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU