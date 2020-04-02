В Северной Осетии все больные коронавирусом являются родственниками

2 Апр 2020 2020-04-02T14:07:01+03:00

В республике выявлено всего 4 случая инфицирования

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В Северной Осетии 2 апреля выявили еще два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заразившихся в республике возросло до четырех.

Как уточняют в местном Роспотребнадзоре, все инфицированные - жители Беслана и приходятся друг другу родственниками.

Власти еще раз обращаются к жителям: по прибытию из-за границы или неблагополучных по эпидобстановке регионов сообщайте об этом по телефону «горячей линии» Министерства здравоохранения РСО-Алания 8-800-301-20-68.

Напомним, что на 2 апреля в Чечне выявлено 10 случаев заражения COVID-19, в Ставрополе - 11, в КБР - 8, в Дагестане 25.

Самоизоляция: коронавирус и ситуация на Ставрополье на 2 апреля 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU