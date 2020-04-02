2020-04-02T13:58:33+03:00
Общество

На Ставрополье поймали почти три тысячи пьяных водителей

Против этих людей возбудили уголовные дела по статье «Повторное нарушение правил дорожного движения РФ лицом, подвергнутым административному наказанию»
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае с начала 2020 года правоохранители задержали почти три тысячи пьяных водителей. Из них 275 человек сели нетрезвыми за руль во второй раз.

Против этих людей возбудили уголовные дела по статье «Повторное нарушение правил дорожного движения РФ лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как сообщили в пресс-службе УГГИБДД ГУ МВД России по краю, рейды по профилактике нетрезвого вождения продолжаются.

https://www.stav.kp.ru/online/news/3820290/ Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Грачёвском районе автоинспекторы поймали пьяного мотоциклиста, который чуть не сбил правоохранителя. Мужчина согласился пройти процедуру освидетельствования.

Алкотектор показал наличие более 0,9 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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