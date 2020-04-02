В Ставрополе соцвыплаты автоматически продлят на полгода

2 Апр 2020 2020-04-02T15:06:22+03:00

Это значит, что документы, подтверждающие право на получение выплат, пока предоставлять не нужно

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Хорошая новость: социальные выплаты, срок продления которых наступает после 1 апреля 2020 года, автоматически пролонгируются до 1 октября.

Это значит, что пока не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие право на получение выплат,

Кроме этого, предоставление уже назначенных по 30 июня мер социальной поддержки по оплате квартиры и коммунальных услуг пройдут вне зависимости от наличия или отсутствия задолженности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в детских садах Железноводска из-за снегопада продлят отопительный сезон. Так, в апреле в городе-курорте температура воздуха опустилась до минусовых отметок, и выпал снег.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, специалисты также займутся реабилитацией растений, которые распустились на городских клумбах.

ИСТОЧНИК KP.RU