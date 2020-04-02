В Ставрополе соцвыплаты автоматически продлят на полгода
Хорошая новость: социальные выплаты, срок продления которых наступает после 1 апреля 2020 года, автоматически пролонгируются до 1 октября.
Это значит, что пока не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие право на получение выплат,
Кроме этого, предоставление уже назначенных по 30 июня мер социальной поддержки по оплате квартиры и коммунальных услуг пройдут вне зависимости от наличия или отсутствия задолженности.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в детских садах Железноводска из-за снегопада продлят отопительный сезон. Так, в апреле в городе-курорте температура воздуха опустилась до минусовых отметок, и выпал снег.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации города, специалисты также займутся реабилитацией растений, которые распустились на городских клумбах.
ИСТОЧНИК KP.RU