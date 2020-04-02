2020-04-02T14:25:45+03:00
Общество

В Ставропольском крае из-за снегопада в детсадах продлят отопительный сезон

В регионе ожидается резкое похолодание
Ася АСРЯН
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В детских садах Железноводска из-за снегопада продлят отопительный сезон. Так, в апреле в городе-курорте температура воздуха опустилась до минусовых отметок, и выпал снег.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города, специалисты также займутся реабилитацией растений, которые распустились на городских клумбах.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае ожидается резкое похолодание. Утром и ночью температура будет падать до минус четырех. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра на своем официальном сайте.

Согласно сообщению о штормовом предупреждении, заморозки ударят по некоторым частям Ставрополья в период с 1 по 3 апреля. Температура воздуха упадет до минус одного-четырех. Кроме того, 4 и 5 апреля будет минус пять: это связано с поступлением холодного арктического воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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