В Ставропольском крае из-за снегопада в детсадах продлят отопительный сезон
В детских садах Железноводска из-за снегопада продлят отопительный сезон. Так, в апреле в городе-курорте температура воздуха опустилась до минусовых отметок, и выпал снег.
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города, специалисты также займутся реабилитацией растений, которые распустились на городских клумбах.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Ставропольском крае ожидается резкое похолодание. Утром и ночью температура будет падать до минус четырех. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра на своем официальном сайте.
Согласно сообщению о штормовом предупреждении, заморозки ударят по некоторым частям Ставрополья в период с 1 по 3 апреля. Температура воздуха упадет до минус одного-четырех. Кроме того, 4 и 5 апреля будет минус пять: это связано с поступлением холодного арктического воздуха.
ИСТОЧНИК KP.RU