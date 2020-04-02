2020-04-02T15:07:39+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии повысили зарплату медикам, работающим с больными коронавирусом

Про изменения рассказал глава республики Казбек Коков
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава КБР Казбек Коков 2 апреля подписал указ, по которому все медики, работающие с подозреваемыми на новую коронавирусноую инфекцию и уже заболевшими, получат надбавки к зарплатам. Дополнительные выплаты обещают сотрудникам "Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями",ставший госпиталем. А также всем, кто подвергает себя опасности, чтобы оказать помощь инфицированным COVID-19, в том числе медикам, которые работают с биологическим материалом пациентов в зоне риска.

Поэтому за апрель врачи специалисты с высшим немедицинским образованием получат уже 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал 30 тысяч, а медсестры и сотрудники, обеспечивающие работу учреждений без прямого контакта с инфицированными или подозреваемыми на коронавирус - 25 тысяч рублей.

- Правительству Кабардино-Балкарской Республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, за счет бюджетных и внебюджетных источников, - отметил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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