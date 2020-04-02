На Ставрополье «мусорные хулиганы» ответят за незаконную свалку

2 Апр 2020 2020-04-02T15:18:33+03:00

Оказалось, что пятигорчане, несмотря на специальный для этих целей контейнер, мусорят у себя же во дворе

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В сети активно обсуждали инцидент, который случился улице Теплосерной в Пятигорске. Так, камера видеонаблюдения за короткое время зафиксировано несколько фактов выноса отходов к дороге из дома №11. Региональный оператор выяснил подробности случившегося.

Оказалось, что пятигорчане, несмотря на специальный для этих целей контейнер, мусорят у себя же во дворе.

Вывоз ТКО по адресу: ул.Теплосерная, 11 осуществляется в соответствии с договором и графиком каждый день. На этом участке вывоз ТКО четкий и регулярный.

Сообщается, что контейнеры нужной емкости есть в каждом дворе. Экипажи спецтехники проинформированы о местонахождении баков, доступ к ним имеют.

Регоператор «ЖКХ» и администрация Пятигорска прорабатывают каждый отдельный случай, связанный с обращением ТКО, и находят решения проблем. Нарушители будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU