На Ставрополье запустили выпуск оборудования для фасовки антисептиков

2 Апр 2020 2020-04-02T16:23:12+03:00

Производительность оборудования позволяет выпускать с конвейера более 30 тысяч единиц флаконов в сутки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Производительность оборудования позволяет выпускать с конвейера более 30 тысяч единиц флаконов в сутки

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Ставропольский край, учитывая большой спрос на дезинфекционные средства, не стоит на месте.

Так, работники машиностроительного завода «Профитэкс» Пятигорска в усиленном режиме производят линии по розливу моющих и дезинфекционных средств.

Известно, что производительность оборудования позволяет выпускать с конвейера более 30 тысяч единиц флаконов в сутки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в краевой больнице Ставрополя полным ходом «идёт» пошив медицинских масок. Каждый день – новые партии. По словам швей, новые защитные повязки намного плотнее. Каждой хватает на четыре часа, затем — замена.

Чтобы не перепутать, лямки у масок двух цветов — синие носить до обеда, красные — после. Усиленные меры профилактики теперь на первом месте.

Каждого врача краевой больницы обеспечили тремя многоразовыми масками. Повсюду антисептики — для персонала и посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU