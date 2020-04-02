В Ставропольском крае электрички и такси работают в обычном режиме
В регионе в обычном режиме продолжают работать железнодорожные вокзалы и аэропорты. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Станислав Чабан.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье из-за коронавируса внесли изменения в работу общественного транспорта. Теперь маршрутки, автобусы и троллейбусы будут ездить по графику выходного дня, а все междугородние маршруты приостановлены.
По новым правилам, маршрутка номер 120, отправляющаяся в аэропорт, теперь не останавливается в Михайловске.
Автобус номер 27, который начинает рейс из Демино, сохраняет прежний маршрут. Это связано с тем, что поселок является частью Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU