2020-04-02T15:44:48+03:00
Общество

В Ставропольском крае электрички и такси работают в обычном режиме

Однако все междугородние маршруты приостановлены
Ася АСРЯН
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В регионе в обычном режиме продолжают работать железнодорожные вокзалы и аэропорты. Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Станислав Чабан.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье из-за коронавируса внесли изменения в работу общественного транспорта. Теперь маршрутки, автобусы и троллейбусы будут ездить по графику выходного дня, а все междугородние маршруты приостановлены.

По новым правилам, маршрутка номер 120, отправляющаяся в аэропорт, теперь не останавливается в Михайловске.

Автобус номер 27, который начинает рейс из Демино, сохраняет прежний маршрут. Это связано с тем, что поселок является частью Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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