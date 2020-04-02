На Ставрополье продлили жилищную программу для молодых семей
В Ставропольском крае до 31 декабря 2020 года продлили срок действия извещений на приобретение жилья для молодых семей. Поддержка реализуется в рамках программы "Молодая семья". Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.
- Борьба с коронавирусом и режим самоизоляции – явления временные, а край живёт и развивается. Постоянно, - написал Владимиров.
Срок извещений могут продлить только те семьи, которым предполагается государственная поддержка из краевого бюджета. В 2020 году их - 1245.
- Механизм продления извещения прост – достаточно обратиться с соответствующим заявлением в администрацию по месту жительства, - объясняет губернатор. 1150 семей уже получили документы и вскоре приступят к подбору жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU