На Ставрополье продлили жилищную программу для молодых семей

2 Апр 2020 2020-04-02T18:21:09+03:00

В этом году новое жилье получат 1150 семей

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В Ставропольском крае до 31 декабря 2020 года продлили срок действия извещений на приобретение жилья для молодых семей. Поддержка реализуется в рамках программы "Молодая семья". Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

- Борьба с коронавирусом и режим самоизоляции – явления временные, а край живёт и развивается. Постоянно, - написал Владимиров.

Срок извещений могут продлить только те семьи, которым предполагается государственная поддержка из краевого бюджета. В 2020 году их - 1245.

- Механизм продления извещения прост – достаточно обратиться с соответствующим заявлением в администрацию по месту жительства, - объясняет губернатор. 1150 семей уже получили документы и вскоре приступят к подбору жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU